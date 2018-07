Baden-Baden, Varnhalt, L 84a – Über Leitplanke geschleudert

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein Überholmanöver in einer langgezogenen Linkskurve endete für einen 19-ährigen Nachwuchsfahrer am Montagnachmittag mit schweren Verletzungen in einer Baden-Badener Klinik. Der Heranwachsende überschätzte nach bisherigen Erkenntnissen seine Fähigkeiten und kollidierte kurz vor 14.30 Uhr am Kurvenausgang mit einer dortigen Leitplanke. Er wurde hierbei über die Straßenbegrenzung abgeworfen und kam auf einer Grünfläche zum Liegen. Außer den Einsatzkräften des Rettungsdienstes und eines Notarztes waren auch Wehrleute aus Baden-Baden im Einsatz und unterstützten die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle. Zur Instandsetzung der Suzuki müssen etwa 3.000 Euro aufgebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4022516