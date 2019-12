Baden-Baden – Verkehrskontrolle

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Die Beamten der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden führten am Montag zwischen 19:30 und 21:45 Uhr in der Schwarzwaldstraße eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurden über 50 Fahrzeuglenker kontrolliert. Neben mehreren Verstößen gegen die Gurtanlegepflicht, wobei in zwei Fahrzeugen gleich fünf Kinder ohne jedwede Sicherung festgestellt wurden, ging den Beamten ein 59 Jahre alter Autofahrer ins Netz, der rund 0,6 Promille intus hatte. Alle Fahrzeuglenker erwartet nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4464365 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4464365