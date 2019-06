Baden-Baden – Verletzter Radfahrer nach Vorfahrtsverletzung

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Die 27-jährige Fahrerin eines Seats verursachte am Montag gegen 08:40 Uhr in der Bahnackerstraße Höhe Einmündung Saarstraße einen Verkehrsunfall. Die Autofahrerin übersah einen bevorrechtigten 54-jährigen Radfahrer, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass er mit dem Krankenwagen ins nächste Krankenhaus gebracht werden musste. Die Seat-Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung im Straßenverkehr. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4288178