Baden-Baden – Vermisstensuche erfolgreich

Baden-Baden (ots) – Am Sonntagabend, 21 Uhr, teilte die Ehefrau der Polizei in Baden-Baden mit, dass ihr 72-jähriger Ehemann nicht von einem Spaziergang nach Hause kam. Er wollte vom Zimmerplatz an der L 84 zwischen Malschbach und Neuweier in Richtung Geroldsau. Da er bereits einige Stunden vermisst wurde, musste von einer möglichen hilflosen Lage ausgegangen werden. Zusammen mit DRK, Feuerwehr, THW und Polizei wurde eine Suchaktion eingeleitet. Zur Unterstützung wurden Suchhunde und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Der Vermisste konnte schließlich um 23:30 Uhr von einem Suchtrupp der Feuerwehr wohlbehalten in Neuweier aufgefunden und der Ehefrau überstellt werden.

