Baden-Baden – Versuchter Einbruch

Baden-Baden (ots) – An einer Haustüre scheiterte zwischen Montag und Dienstag offenbar ein Langfinger in der Bernhardstraße und hinterließ so lediglich Sachschaden. Wie die bisherigen Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ergaben, versuchte ein Unbekannter die Eingangstüre des Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Nach nur einem Versuch ließ der ungebetene Besucher aus unbekannten Gründen von seinem Vorhaben ab und hinterließ einen Schaden von rund 100 Euro.

Kostenlose Beratung zum Einbruchschutz finden Bürgerinnen und Bürger bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

Sicherungstechnische Beratung in Rastatt, Tel.: 07222 761-400 und -405 oder per Mail: offenburg.pp.praevention@polizei.bwl.de

Kriminalpolizeiliche Beratungsangebote im Internet: www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de

