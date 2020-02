Baden-Baden – Von Fahrbahn abgekommen

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Eine 55-jährige VW-Fahrerin befuhr am Sonntagmittag die Leopoldstraße in Baden-Baden. In einer Kurve kam sie gegen 14:10 Uhr von der Fahrbahn ab und rutschte mit ihrem Fahrzeug über die Gegenfahrbahn in ein Gebüsch. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt und musste mit einem Krankenwagen in die Stadtklinik Baden-Baden gebracht werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

