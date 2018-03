Baden-Baden – Vorfahrt genommen

Baden-Baden (ots) – Weil er einen VW-Fahrer vermutlich übersehen hatte, verursachte am Sonntagabend gegen 19:45 Uhr ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer einen Unfall in der Sinzheimer Straße. Der Fahranfänger war von der Oostalstraße kommend in die Sinzheimer Straße eingebogen und kollidierte dort mit dem Caddy des 55-Jährigen. Verletzt wurde niemand, doch ist ein Schaden von 3.000 Euro zu beklagen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3900853