Baden-Baden – Vorgedrängelt? Streit an Einkaufskasse

Baden-Baden (ots) – Unstimmigkeiten an der Kasse eines Einkaufsmarktes in der Schwarzwaldstraße haben am Montagmorgen dazu geführt, dass die Polizei eingreifen und die Gemüter beruhigen musste. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 27 Jahre alter Mann gegen 8:30 Uhr eine andere Kundin ‚angepöbelt‘ und möglicherweise auch beleidigt haben. Grund hierfür sei laut Schilderung des 27-Jährigen gewesen, dass sich die Frau an einer neu geöffneten Kasse vorgedrängelt habe. Die weiteren Ermittlungen werden nun von den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden geführt.

