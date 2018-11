Baden-Baden – Weggeworfene Zigarette sorgt für Blaulichteinsatz

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Vermutlich war eine achtlos weggeworfene Zigarette der Auslöser für einen Einsatz von Feuerwehr, DRK und Polizei am Montagabend. Gegen 19.20 Uhr wurde eine Rauchentwicklung an einem Gebäude in der Lichtentaler Straße gemeldet. Die Wehrleute aus Baden-Baden konnten daraufhin feststellen, dass vermutlich eine glimmende Zigarette, welche in einen Lichtschacht gelandet war, das dortige trockene Laub entzündet hatte. Der hierdurch entstandene Rauch entwich in das Treppenhaus des Anwesens. Nachdem das Glutnest abgelöscht und das Treppenhaus durchlüftet wurde, konnte festgestellt werden, dass kein Sachschaden entstanden war. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Lichtentaler Straße teilweise gesperrt werden.

