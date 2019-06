Baden-Baden – Wem verleihe ich meinen Roller?

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Nachdem sich eine Anwohnerin am Montagabend durch ein umherfahrendes Kraftrad im Bereich des Augustaplatzes in ihrer Nachtruhe gestört fühlte, gingen Beamte des Polizeireviers Baden-Baden der Sache auf den Grund. Im Zuge von mehreren Überprüfungen ordnungsgemäßer Zweiräder geriet gegen 23.15 Uhr auch ein 23 Jahre alter Rollerfahrer in den Fokus der Polizisten. Der festgestellte Roller dürfte zwar nicht für die gemeldete Lärmverursachung verantwortlich gewesen sein, das Gefährt hatte allerdings keinen gültigen Versicherungsschutz. Ferner war der 23-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem ein Jahr älteren Eigentümer des Rollers droht ebenfalls Ungemach. Er hatte es zugelassen, dass der 23-Jährige damit durch die Rhein- und Lange Straße gefahren ist. Beide müssen sich nun einem Strafverfahren stellen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4300713