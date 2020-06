Baden-Baden – Wenn Kommissar Zufall nicht hilft

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ermittlungen zu Vorfällen mitten in der Nacht, Diebstähle an abgelegenen Orten oder Einbrüche mit nur wenigen Spuren am Tatort: oftmals stehen Ermittler vor diesen Schwierigkeiten bei der Aufklärung einer Straftat. In vielen Fällen ist dann der Hinweis eines aufmerksamen Nachbarn, der Zeitungsausträgerin oder eines Arbeiters auf dem Weg zur Frühschicht ein wichtiger Wendepunkt in den Ermittlungen oder der Grund für eine schnelle Festnahme auf frischer Tat. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden möchten nun Zeugen ermutigen, bei verdächtigen Wahrnehmungen lieber einmal mehr, als einmal zu wenig die Polizei zu rufen und bittet daher: sollten Sie beispielsweise nachts verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf einer Baustelle sehen, Licht in einem sonst verlassenen Gebäude oder eine offene Tür der ansonsten geschlossenen Gaststätte wahrnehmen, rufen Sie die Polizei. Sofortige Meldungen unter der Rufnummer 07221 680-0 oder dem Polizeinotruf ‚110‘ können entscheidend sein.

