Baden-Baden – Wildunfall zieht Folgeunfall nach sich

Baden-Baden (ots) – Nach einem Wildunfall auf der Zufahrt zur B 500, stadteinwärts kurz nach 23 Uhr am Dienstagabend, kam es an der Unfallstelle nur 10 Minuten später zu einem erneuten Unfall. Der zuvor mit einem Reh kollidierte BMW-Fahrer sicherte gerade die Unfallstelle ab, als ein 32 Jahre alter Mercedes Fahrer in gleicher Richtung auffuhr. Weil er zu diesem Zeitpunkt aber offenbar an seinem Radio hantierte, bemerkte er die Unfallstelle zu spät und stieß mit dem stehenden BMW zusammen. Der Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden. An den Autos entstand ein Schaden von rund 35.000 Euro.

