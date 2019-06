Baden-Baden – Zeugen nach illegaler Abfallentsorgung gesucht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Auf der Suche nach Zeugen sind die Beamten des Fachbereichs `Gewerbe und Umwelt´ des Polizeipräsidiums Offenburg nach dem Fund eines Fasses mit einer unbekannten Substanz am Dienstagvormittag. Kurz vor 12 Uhr wurde ein Mitarbeiter des Bauhofes auf das im Baustellenbereich der L 67 in Richtung Haueneberstein abgestellte Fass aufmerksam und transportierte es auf den Betriebshof in der Flugstraße. Da dessen Inhalt unbekannt war, wurde die Feuerwehr Baden-Baden, die durch eine nahgelegene Werksfeuerwehr unterstützt wurde, hinzugerufen. Nachdem der Gefahrenbereich abgesperrt war und das Fass in Augenschein genommen wurde, blieb der Inhalt weiterhin unbekannt. Durch eine Spezialfirma wurden das undichte Fass und dessen Inhalt schließlich entsorgt. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Fasses oder dessen Abladens geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Fachbereichs `Gewerbe und Umwelt´ unter der Telefonnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

