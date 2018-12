Baden-Baden – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Dienstagvormittag einen auf dem Parkplatz der Stadtklinik in der Balger Straße abgestellten VW-Bus gerammt. Um den an dem weißen ´Multivan´ verursachten Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro scherte sich der Unfallverursacher nicht. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen unter der Telefonnummer: 07221 680-0 um sachdienliche Hinweise. /pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4136226