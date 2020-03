Baden-Baden – Zeugen zu Brandstiftung gesucht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Vollständig abgebrannt ist am Donnerstag, gegen 14:20 Uhr, zwischen der Industriestraße in Sinzheim und der B 500, ein Lagerschuppen des Baubetriebshofes der Stadt Baden-Baden. In der Hütte waren Materialien für den Straßenbau gelagert. Beim Brandgeschehen entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde die Hütte durch unbekannte Täterschaft in Brand gesteckt. Die Beamten des Polizeiposten Baden-Oos haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer, 07221 680-120.

