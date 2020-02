Baden-Baden – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Nach einer Unfallflucht am Mittwochmorgen sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Ersten Angaben zufolge soll ein 21-jährige Radfahrer gegen 07:45 Uhr die Scheibenstraße talwärts befahren haben. An der Kreuzung Vincentistraße, soll ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer dem Radler die Vorfahrt genommen haben. Um nicht mit dem Auto zu kollidieren, leitete der 21-Jährige eine Vollbremsung ein und kam zu Fall. Hierdurch erlitt er schwere Verletzungen und musste in die Stadtklinik verbracht werden. Es entstand am Fahrrad ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Der noch unbekannte mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug soll sich möglicherweise um einen dunklen SUV gehandelt haben. Weitere Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer: 07221 / 680-0 entgegen. /ms

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4531228 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4531228