Baden-Baden – Zigarettenautomaten entwendet

Baden-Baden (ots) – Noch unbekannte Langfinger machten sich in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem in der Hauenebersteiner Straße montierten Zigarettenautomaten zu schaffen. Vermutlich mit Hilfe eines Akku-Trennschleifers entwendeten sie den kompletten Apparat. Dieser konnte am Dienstag im Waldgebiet bei Förch mitsamt eines anderen Zigarettenautomaten aufgefunden werden. Die Beamten des Polizeiposten Baden-Baden-Oos haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3945879