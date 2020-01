Baden-Baden- Zigarettenautomaten geknackt

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Gleich zwei Mal hatten sich Unbekannte an Zigarettenautomaten in der Innenstadt zu schaffen gemacht. In der Weinbergstraße versuchten die Unbekannten von Dienstag auf Mittwoch unter Zuhilfenahme eines Winkelschleifers einen Automaten gewaltsam von einer Hauswand abzutrennen. Als dieser Versuch misslungen war, machten sich die Täter vergeblich an der Verschlussvorrichtung des Automaten zu schaffen. Die Langfinger zogen unverrichteter Dinge ab, hinterließen jedoch einen Schaden von mehreren hundert Euro. Gegen 22:00 Uhr kam es am Mittwochabend in der Werderstraße zu einem weiteren Fall. Dieses Mal waren die Kriminellen erfolgreicher und erbeuteten mehrere Packungen diverser Rauchwaren sowie eine unbekannte Menge an Bargeld. Abermals verschwanden die Diebe unerkannt. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden Mitte haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Rufnummer: 07221/32172 entgegen. /hs

