Baden-Baden – Zimmerbrand in Unterkunftsgebäude

Baden-Baden (ots) – Am Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, kam es in einem Unterkunftsgebäude in der Westlichen Industriestraße zu einem Zimmerbrand. Das aus ungeklärter Ursache entstandene Feuer breitete sich rasch im Zimmer aus und führte zu einem Vollbrand. Ein Bewohner musste von der Feuerwehr mit der Drehleiter aus dem Fenster gerettet werden. Sechs Personen inhalierten bei der Flucht durch das Treppenhaus Rauchgas, wollten sich jedoch nicht einer Behandlung unterziehen. Ein Mann verletze sich mit einem Feuerlöscher am Fuß. Durch den Brand und den Löscheinsatz wurden mehrere Zimmer unbewohnbar. Die Bewohner konnten durch Vertreter der Stadt Baden-Baden anderweitig untergebracht werden. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Weitere Brandermittlungen werden durch die Polizei in die Wege geleitet. /Br

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4023082