Baden-Baden – Zu lange gekocht

Baden-Baden (ots) – Vermutlich etwas zu lange war das Essen einer Familie in der Schafbergstraße auf dem Herd. Gegen 1.30 Uhr am frühen Mittwoch löste die Rauchmeldeanlage in einem Mehrfamilienhaus aus und rief Kräfte der Feuerwehr Baden-Baden und der Polizei auf den Plan. Beim Eintreffen der Wehrleute war die angeschmorte Mahlzeit bereits vom Herd genommen. Es musste lediglich gelüftet werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3907586