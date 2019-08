Baden-Baden – Zu schnell abgebogen und Kurve geschnitten? Schwerverletzt!

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Ein 34 Jahre alter Rollerfahrer hat sich nach einem mutmaßlich selbstverschuldeten Sturz am Mittwoch schwere Verletzungen zugezogen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte der Mittdreißiger gegen 17:30 Uhr von der Lichtentaler Straße nach rechts in den Ludwig-Wilhelm-Platz einbiegen. Laut Zeugenaussagen sei er hierbei etwas zu schnell unterwegs gewesen und habe die Kurve geschnitten. Um eine bevorstehende Kollision mit einem in die Kongress-Tiefgarage einfahrenden Mercedes zu vermeiden, soll der Zweirad-Lenker nach rechts gezogen und eine Gefahrenbremsung durchgeführt haben. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und kam zu Fall. Der 34-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an seinem Motorroller dürfte als gering anzusehen sein. Zu einer Berührung mit dem Mercedes kam es nicht.

