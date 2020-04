Baden-Baden – Zugebissen und leicht verletzt

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Im Rahmen eines Polizeieinsatzes kam es am Dienstagabend dazu, dass eine Beamtin leicht verletzt wurde. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Baden-Baden sollte sich kurz vor 21 Uhr um den Transport einer Frau in eine Fachklinik kümmern. Diese widersetzte sich den behördlichen Anweisungen und wehrte sich gegen die Maßnahmen. Ihre heftige Gegenwehr gipfelte darin, dass sie einer Polizistin in die Hand biss und ihr Kratzwunden zufügte. Die Bewohnerin der Innenstadtwohnung wurde anschließend an das Personal der Klinik überstellt.

