Baden-Baden – Zusammenstoß mit Bus

Anzeige

Baden-Baden (ots) – In der Innenstadt, an der Kreuzung Maximilianstraße / Lichtentaler Straße, kam es am Montag gegen 12:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Gelenkbus. Der 74-jährige Mercedesfahrer übersah beim Abbiegen den vorfahrtsberechtigten Bus. Obwohl der Busfahrer das bevorstehende Unglück bemerkte konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die starke Bremsung wurde ein Fahrgast von seinem Sitz geschleudert und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Schaden von rund 8.000 Euro.

/vd

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-210 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4536127 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4536127