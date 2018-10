Baden-Baden – Zwei Leichtverletzte und Sachschaden nach Auffahrunfall

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Zwei Leichtverletzte und etwa 4.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Auffahrunfalles am Montagmittag auf der B 500 unweit des Europaplatzes. Dort war ein 86 Jahre alter Mercedes-Lenker in das Heck eines an der Einfahrt zum Kreisverkehr wartenden Skoda eines 43-Jährigen gekracht. Dessen Beifahrerin und ein auf dem Rücksitz befördertes Kleinkind zogen sich hierbei leichte Blessuren zu.

