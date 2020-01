Baiersbronn – Auffahrunfall mit Blechschaden

Anzeige

Baiersbronn (ots) – Eine 23-jährige Frau fuhr in Baiersbronn auf der Murgtalstraße / B 462 in Richtung Klosterreichenbach sabinvermutlich aus zu geringem Sicherheitsabstand auf das Fahrzeug einer 19-Jährigen Pkw-Lenkerin auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils 3.000 Euro.

Die 19-jährige VW Fahrerin musste gegen 13.20 Uhr aufgrund Gegenverkehrs verkehrsbedingt halten, als sie nach links in die Häslergasse abbiegen wollte. Die 23-Jährige Citroen-Fahrerin kollidierte daraufhin mit dem VW. Verletzt wurde niemand.

Sabine Maag, Pressestelle

