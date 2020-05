Baiersbronn – Aufmerksame Kassiererin bewahrt 84-Jährige vor Schaden durch angebliches Gewinnversprechen

Anzeige

Baiersbronn (ots) – Der Kassiererin eines Einkaufsmarkts in Baiersbronn ist es wohl zu verdanken, dass am Samstag Betrüger eine 84-jährige Seniorin nicht um mehrere Hundert Euro erleichterten.

Die 84-Jährige hatte gegen 11 Uhr den Anruf einer weiblichen Person erhalten, bei dem ihr ein Gewinn in Aussicht gestellt wurde. Um an den Gewinn zu kommen, müsse sie nur noch anfallende Transport- und Notarkosten im Voraus bezahlen. Dazu solle sie mehrere Guthabenkarten kaufen, offenbar um die jeweiligen Guthabenkodes dann an die Anruferin zu übermitteln. Als die Seniorin in den Einkaufsmarkt ging und die Karten kaufen wollte, kam dies einer Verkäuferin seltsam vor und sie verständigte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten klärten die 84-Jährige daraufhin über die Betrugsmasche auf. Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen nach den noch unbekannten Tätern übernommen.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4587759 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4587759