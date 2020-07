Baiersbronn – Diebe haben es auf Tabakwaren abgesehen

Anzeige

Baiersbronn (ots) – In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag haben Unbekannte aus einem Lebensmittelgeschäft in der Saarstraße in Baiersbronn Tabakwaren im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet.

Die Langfinger brachen zunächst in das Gebäude ein, bevor sie im Kassenbereich auch noch den Rollladen einer Tabakwarenauslage gewaltsam öffneten.

Möglicherweise im Zusammenhang mit dieser Tat steht ein zwischen 25-30 Jahre alter Mann mit normaler Statur. Er soll zwischen 1,70-1,80 Metern groß sein und kurze mittelblonde Haare haben. Außerdem war er möglicherweise am Sonntag mit einem grünen T-Shirt und einer knielangen Jeanshose bekleidet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei entsprechenden Wahrnehmungen an das Polizeirevier Freudenstadt telefonisch unter 07441 5360 zu wenden.

