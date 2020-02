Baiersbronn – Hilferufe aus dem Wald lösen großen Sucheinsatz aus

Anzeige

Baiersbronn (ots) – Am gestrigen Freitag um 17.50 Uhr wurden aus einem Waldstück im Baiersbronner Ortsteil Friedrichstal Hilferufe eines Mannes wahrgenommen. Die schnell eingetroffene Bergwacht konnte die Wahrnehmung bestätigen. Die Absuche stellte sich durch den dichten Nadelwald und die Hanglage sehr schwierig dar. Ein Polizeihubschrauber aus Stuttgart wurde zur Unterstützung angefordert. Trotz intensiver Suche konnte auch durch den Hubschraubereinsatz keine Person gefunden werden. Im Anschluss erfolgte die Absuche des verschneiten Gebiets durch die Bergwacht, die Freiwillige Feuerwehr Baiersbronn und drei Hunde der Malteser Rettungshundestaffel. Nachdem sich keine Hinweise auf eine hilflose Person ergaben stellten die Einsatzkräfte die Maßnahmen gegen 23 Uhr ein. Die Freiwillige Feuerwehr Baiersbronn war mit 35 und die Bergwacht mit 15 Personen an der Suche beteiligt. Ein Rettungswagen des DRK stand in der Nähe bereit. Von der Polizei war eine Streife des Polizeireviers Freudenstadt im Einsatz.

Ingo König, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4514816 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4514816