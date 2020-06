Baiersbronn – Nach Überholmanöver Fahrer gesucht

Anzeige

Baiersbronn (ots) – Am Sonntagmorgen kam es nach einem Überholmanöver auf der Bundesstraße 462 bei Baiersbronn zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines vermutlich weißen Kastenwagens mit ausländischer Zulassung überholte gegen 11:15 Uhr in einer Rechtskurve eine Radfahrerin. Der entgegenkommende Fahrer eines Ford Focus erkannte die Gefahrensituation und konnte einen Unfall mit dem Kastenwagen durch starkes Bremsen verhindern. Jedoch bemerkte ein hinter dem Ford fahrender 64-jähriger Verkehrsteilnehmer das abrupte Abbremsen seines Vordermanns offenbar zu spät, so dass er auf ihn auffuhr. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 3.000 Euro. Der unbekannte Überholende setzte seine Fahrt unvermindert in Richtung Röt fort.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Freudenstadt unter 07441 5360 entgegen.

