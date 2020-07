Baiersbronn – Überholvorgang mündet in Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Anzeige

Baiersbronn (ots) – Zwei leicht verletzte Personen und rund 50.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagvormittag in Baiersbronn ereignete.

Ein 56-Jahre alter Dacia-Fahrer beabsichtigte gegen 10:40 Uhr in der Ruhesteinstraße einen vor ihm fahrenden BMW zu überholen. Nach den ersten Erkenntnissen blinkte der 42-jährige BMW-Fahrer noch, um links in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Hierbei kam es dann zur Kollision der beiden Pkw. Der Dacia kam in der Folge von der Fahrbahn ab und stieß zunächst gegen den Zaun eines nahegelegenen Hotels. Weiterhin kollidierte er mit einem dort geparkten weiteren Dacia und einem Hyundai. Beim Verkehrsunfall wurden die Airbags im Dacia des 56- Jährigen ausgelöst und er wurde leicht verletzt. Ebenfalls trug eine 32-jährige Mitfahrerin im BMW leichte Verletzungen davon. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle und band austretende Flüssigkeiten.

