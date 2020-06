Baiersbronn – Unbekannter beschädigt Bahnschranke

Anzeige

Baiersbronn (ots) – Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Donnerstagnacht, 0.00 Uhr, bis Freitagvormittag, 10.40 Uhr, eine der Bahnschranken am Bahnübergang der Bahnhofstraße in Richtung Murgstraße im Ortsteil Klosterreichenbach. Dabei knickte der Unbekannte, vermutlich mit einem höheren Fahrzeug, eine der Schranken ein. Die Funktionsfähigkeit der Schranke war nicht beeinträchtigt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Freudenstadt, Tel.: 07441/ 536 310, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4637662 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4637662