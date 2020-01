Baiersbronn – Vorfahrt missachtet – Fahrradfahrer schwer verletzt

Anzeige

Baiersbronn (ots) – Schwer verletzt wurde am Donnerstag-Nachmittag ein 54-Jähriger Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto.

Das Unfallopfer war gegen 17.30 Uhr bei starkem Regen mit seinem Fahrrad auf der Landesstraße 401 von Baiersbronn in Richtung Mitteltal unterwegs. Nach ersten Ermittlungen missachtete der Fahrradfahrer beim Abbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden VW-Fahrers. Der 23-Jährige Autofahrer konnte trotz eines sofortigen Ausweichmanövers den Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer nicht mehr vermeiden. Hierbei wurde der 54-Jährige schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, eine Lebensgefahr bestand nicht. Der Autofahrer und seine beiden Insassen blieben unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen steht noch nicht fest. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

