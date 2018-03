Baucontainer aufgebrochen

Pforzheim (ots) – Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten unbekannte Täter an der Tunnelbaustelle Waisenrain/Königsbacher Landstraße. Hierzu flexten sie die Schlösser am Container auf. Danach luden sie 1 Kettensäge, 6 Rüttler und Stromkabel in ein bereit gestelltes Transportfahrzeug. Die Beschäftigten der Baufirma verließen die Baustelle am Donnerstag (15.03.) und bemerkten den Einbruch am Montag (19.03) gegen 13.00 Uhr. Hinweise nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Nord, Tel. 072331/186-3211 entgegen.

Rainer Hesse, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3895789