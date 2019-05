Bei Motorradunfall schwer verletzt

Anzeige

Forbach (ots) – Ein 65-jähriger Motorradfahrer und seine 68-jährige Sozia waren am Donnerstag um die Mittagszeit in einer Motorradgruppe auf der L79 von Baden-Baden in Richtung Forbach unterwegs. In einer Linkskurve verlor der Fahrer der BMW die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Fall. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Karlsruhe eingeliefert. Seine Sozia hatte Glück und wurde nicht verletzt. An der BMW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. /br

