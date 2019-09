Mann zeigt Bundespolizisten „ACAB“-Tätowierung – Anzeige wegen Beleidigung

Anzeige

Wegen einer „ACAB“-Tätowierung ist am Dienstag ein 20-jähriger Mann in Mannheim angezeigt worden. Er zeigte gegenüber einem Bundespolizisten mit seinem Finger auf die vier Buchstaben A, C, A, und B auf seinem Hals. Diese stehen für den englischen Satz „All Cops Are Bastards“.

Von dem Beamten darauf angesprochen, gab der 20-Jährige zu, die Tätowierung zu tragen, um Polizisten zu beleidigen.

Diese Äußerung sowie sein anhaltend respektloses Verhalten gegenüber den Beamten führte nach offiziellen Angaben zu der Anzeige wegen Beleidigung.

BNN