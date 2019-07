Berghaupten, B33 – Frontalzusammenstoß

Anzeige

Berghaupten (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Mittwochvormittag auf der B33, Höhe Berghaupten, wurden zwei Autofahrer verletzt. Nach derzeitigem Sachstand kam die Lenkerin eines Mercedes kurz vor 12 Uhr aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte hier frontal in einen Renault. Letzterer wurde abgewiesen und kam letztlich auf einem angrenzenden Radweg zum Stehen. Die Fahrerin der A-Klasse wurde nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt. Der Renault-Fahrer musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Aktuell ist die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt und der Verkehr wird umgeleitet. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 40.000 Euro.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4331455