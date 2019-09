Berghaupten – Bei Fahrstreifenwechsel übersehen

Anzeige

Berghaupten (ots) – Ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße zog am heutigen Nachmittag eine kurzzeitige Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Offenburg nach sich. Nachdem die Fahrbahn gegen 15:10 Uhr wieder einspurig befahren werden konnte, waren etwa 40 Minuten später wieder beide Fahrstreifen frei. Die Fahrerin eines Suzuki war gegen 14:20 Uhr gerade an der Auffahrt Gengenbach-Nord auf die Bundesstraße aufgefahren, als der Fahrer eines Lastwagens ebenfalls auf die rechte Fahrspur wechseln wollte und den Suzuki der 52-Jährigen hierbei scheinbar übersehen hatte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Autofahrerin leicht verletzt und musste zur Behandlung in das Klinikum nach Offenburg gebracht werden. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach bilanzieren den Sachschaden auf rund 10.000 Euro. /ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4389561