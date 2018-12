Berghaupten – Im Bach gelandet

Anzeige

Berghaupten (ots) – Zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es Sonntagnacht in Bottenbach. Wahrscheinlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam ein 19-Jähriger mit seinem Pkw in einer Rechtskurve von der Straße ab und fuhr dabei ein Verkehrszeichen um. Er und seine drei Jahre jüngerer Beifahrerin kamen in einem Bach neben der Fahrbahn zum Stehen. Die beiden leicht Verletzten haben sich selbstständig in ein Krankenhaus begeben. Ein Sachschaden entstand in Höhe von rund 16.000 Euro. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. /sp

