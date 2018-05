Berghaupten – Ineinandergeschoben

Berghaupten (ots) – Zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf der B33 in Fahrtrichtung Offenburg. Die in einer Fahrzeugkolonne vorausfahrende Lenkerin eines Opel musste verkehrsbedingt stark abbremsen, was zwei hinter ihr fahrenden Fahrzeuglenkern ebenfalls gelang. Der vierten Autofahrerin gelang dies nichtmehr, sodass sie auffuhr und alle drei Fahrzeuge ineinanderschob. Der insgesamt entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 7.000 Euro. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. /ma

