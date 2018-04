Berghaupten – Mit Bierflasche zugeschlagen?

Berghaupten (ots) – Eine lautstarke Diskussion soll am späten Sonntagabend in einem Lokal in der Dorfstraße eskaliert sein und letztlich mit einem Schlag unter Verwendung einer leeren Bierflasche sein Ende gefunden haben. Alkoholeinfluss der Beteiligten dürfte zum Hochschaukeln der Emotionen beigetragen haben. Ausgangspunkt gegen 23.30 Uhr soll die Belästigung einer 28 Jahre alten Frau durch einen gleichaltrigen Mann gewesen sein. Trotz etlicher Ratschläge hielt es der nach weiblichem Kontakt Strebende offensichtlich nicht für gegeben, seine Bemühungen einzustellen. Als sich ein weiterer 28-Jähriger in den Konflikt einmischte und die Situation schlichten wollte, soll ihm der Abgewiesene eine Bierflasche über den Kopf gezogen haben. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und sexueller Belästigung wurden eingeleitet.

