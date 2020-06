Berghausen – 5-jähriger Junge von Pkw angefahren

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte ein 5 Jahre alter Junge, als er am Dienstagmorgen in der Berghausener Brückstraße von einem Pkw erfasst wurde und dabei nur leichte Verletzungen davontrug.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr die 23-Jahre alte Unfallverursacherin, gegen 08:45 Uhr, auf der Brückstraße und hielt an einem dortigen Verkehrszeichen um im Anschluss in die Jöhlinger Straße abzubiegen. Hierbei übersieht die Frau den 5-jährigen Jungen der mit seiner Mutter in diesem Moment aus der Jöhlinger Straße kam und dort den Fahrradweg gemeinsam überqueren wollte. Die 23-Jährige fuhr mit ihrem BMW los und kollidierte mit dem Jungen. Dabei verletzte er sich leicht am Knie. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht nötig.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4639047 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4639047