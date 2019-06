Berufsinformationsabend bei der Bundespolizei Karlsruhe

Anzeige

Karlsruhe (ots) –

Am Mittwoch den 12. Juni veranstaltet die Bundespolizei in Karlsruhe erstmals einen Berufsinformationsabend zum Berufsbild des Bundespolizisten. Dieser findet in der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, Rintheimer Queralle 11, 76131 Karlsruhe statt. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Quereinsteiger. Neben Fragen zur Bewerbung und Karriere geben die Beamten Einblicke in den Streifenalltag sowie über die Verwendung im Ausland. Aufgrund des begrenzten Platzangebots wird um Anmeldung über die E-Mailadresse eb.karlsruhe@polizei.bund.de gebeten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Jan Döring

Telefon: 0721 12016 – 104

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4288725