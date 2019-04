Betrunken, nicht angegurtet und Gaspistole am Gurt

Anzeige

Ein 44 Jahre alter Autofahrer ist in Mannheim nicht angegurtet und mit einer am Fahrergurt befestigten Gaspistole aufgefallen. Er reagierte am Dienstag nicht auf die Stoppzeichen der Beamten und hielt erst nach mehrmaliger Aufforderung an, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dann entdeckten die Beamten die Waffe, die mit einem Holster am Gurt angebracht war.

Außerdem wurde bei einem Alkoholtest knapp zwei Promille Alkohol im Blut festgestellt. Der 44-Jährige wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. ots/BNN