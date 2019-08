Betrunkener Kraftfahrer gefährdet Gegenverkehr – Zeugen gesucht

Anzeige

Graben-Neudorf (ots) – Am Samstag Morgen um 0.05 Uhr befuhr ein 34-jähriger die B 36 von Linkenheim-Hochstetten in nördliche Richtung in Schlangenlinien, wie eine Zeugin über Notruf mitteilte. In der Folge geriet der Audi TT mehrfach in den Gegenverkehr und kam auch nach rechts von der Fahrbahn ab, ohne dass es zum Unfall kam. Auch auf der B 35 Richtung Karlsdorf-Neuthard geriet er mehrfach in den Gegenverkehr, wobei mehrere Autofahrer abbremsen mussten. Er konnte schließlich von der Polizei im Rhein-Neckar-Kreis angetroffen werden. Nach einem Alkoholtest wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Fahrzeugführer, die durch das Verhalten des 34-jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg Tel. 07256/9329-0 in Verbindung zu setzen.

