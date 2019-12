Biberach – Auf Ölspur ins Schlittern geraten, Hinweise erbeten

Anzeige

Biberach (ots) – Eine 23 Jahre alte Autofahrerin hat am Mittwochabend in einer Rechtskurve des Abfahrtsastes der B 33 auf die B 415 die Kontrolle über ihren Skoda verloren und ist gegen eine dortige Leitplanke gestoßen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge, dürfte eine Ölspur in der Kurve für eine schmierige Fahrbahnoberfläche gesorgt haben, weshalb die 23-Jährige ins Schlittern geriet. Die Autofahrerin blieb unversehrt. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Biberach und Mitarbeiter der Straßenmeisterei erkannten im Zuge der Fahrbahnreinigung das Ausmaß der Ölspur. Diese zog sich über die L 94 bis nach Nordrach und weiter über den Löcherberg bis nach Oppenau. Die Beamten des Polizeireviers Haslach sind nun auf der Suche nach dem Verursacherfahrzeug, welches für das verlorene mit Öl verantwortlich ist. Mögliche Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 bei den Ermittlern.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4459577 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4459577