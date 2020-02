Biberach – Aufmerksame Zeugen

Anzeige

Biberach (ots) – Ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung handelten sich am Sonntagabend zwei Heranwachsende ein, nachdem sie in Biberach Verkehrszeichen beschädigten. Ein älteres Ehepaar konnte am Sonntagabend beobachten, wie eine größere Jugendgruppe durch Biberach zog und einzelne Teilnehmer der Gruppe Verkehrszeichen aus dem Boden herausrissen und mitnahmen. Nachdem die Gruppe auf ihre Verfolger aufmerksam wurde, versteckten sie sich. Nach kurzer Zeit konnte bereits der erste Tatverdächtige vorläufig festgenommen und durch die Zeugen zweifelsfrei identifiziert werden. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

/vd

