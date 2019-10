Biberach, B 415- Abbiegenden Pkw überholt und verunfallt

Anzeige

Biberach (ots) – Zu einem Unfall zwischen einem abbiegenden Auto und einem überholenden Motorrad kam es am Dienstagnachmittag auf der B 415. Gegen 16:10 Uhr beabsichtigte ein 25-jähriger Autofahrer, von der B 33 kommend und in Richtung Lahr fahrend, in Höhe eines dortigen Waldparkplatzes nach links abzubiegen. Dabei wurde er von einem Motorradfahrer, trotz für ihn unklarer Verkehrslage und einer durchgezogenen Linie überholt. Durch die daraufhin folgende, seitliche Kollision der Fahrzeuge wurde der Motorradfahrer samt Maschine nach links auf den Parkplatz abgewiesen. Der Biker erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in das Offenburger Klinikum gebracht. Ein Mitfahrer im Pkw erlitt leichte Verletzungen, die keine sofortige Behandlung bedurfte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4412028