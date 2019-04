Biberach – Brand eines Wohnhauses

Anzeige

Biberach (ots) – Ein Brandausbruch in einem alten Bauernhaus in der Straße „Bruch“ hat am Donnerstagmorgen Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Biberach und Zell sowie der Polizei auf den Plan gerufen. Die Löscharbeiten sind im Augenblick abgeschlossen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist das Feuer in einem Zimmer des Erdgeschosses ausgebrochen. Zur Brandursache liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor. Möglicherweise wurde eine Frau leicht verletzt. Sie klagt über Atembeschwerden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Beamte des Polizeireviers Haslach und des Polizeipostens Zell am Harmersbach sind vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen.

