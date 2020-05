Biberach – Einbruch in Fabrikhalle

Anzeige

Biberach (ots) – Ein bislang Unbekannter verschaffte sich am Wochenende gewaltsam Zutritt zu einer Fabrikhalle „Am Güterbahnhof“. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 5 Uhr, schlug der Einbrecher an der Rückseite der Halle eine Glastür ein und drang in das Gebäude ein. Er betrat die Halle und verließ diese dann wieder durch eine Tür an der Gebäuderückseite. Entwendet wurde nach bisherigen Feststellungen nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Reviers Haslach.

