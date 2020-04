Biberach – Kinnhaken verpasst / Zeugen gesucht

Anzeige

Biberach (ots) – Ein noch unbekannter Rennradfahrer ließ am frühen Sonntagnachmittag nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem 16-jährigen und seiner Mutter die Fäuste sprechen. Auf dem Wirtschaftsweg entlang der B33, auf Höhe eines dortigen Parkplatzes, verpasste der Mann seinem jugendlichen Kontrahenten einen Kinnhaken und verdrehte ihm in der Folge den Arm. Die Mutter des Geschlagenen, die dem sich zwischen 13 Uhr und 14 Uhr zugetragenen Vorfall beiwohnte, konnte die Tat mit ihrem Handy aufzeichnen. Ebenfalls wurden zwei vorbeifahrende Radfahrer mit einem Fahrradanhänger Zeugen der Körperverletzung. Die Beamten des Polizeireviers Haslach bitten diese beiden noch unbekannten Radler, aber auch mögliche andere Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 mit ihnen in Verbindung zu setzen.

